Невакцинированные против COVID-19 в Украине умирают в 10 раз чаще, – Ляшко — Украина новости

Об этом напомнил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко. И привел показательную статистику смертей от коронавируса в Украине и других странах.

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Риск смерти от COVID-19 в Украине значительно больше у невакцинированных людей. Значительно – это в 10 раз. Это отдельно подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом,

– написал он в фейсбуке.

В качестве показательных свидетельств этого Ляшко привел данные о смертях от коронавируса. В частности:

В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации.

В США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины.

Во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смерти у более пожилых.

Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного в 10 раз,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

И добавил, что лишь за четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших в Украине не были вакцинированы.

Напомним: за сутки 12 января в Украине зафиксировано 10046 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 7202 пациента, умерли же – 191. 1676 человек попали в больницу.

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Полный текст сообщения министра Виктора Ляшко в фейсбуке:

В 2022 году мир продолжает учиться жить с COVID-19.

Наверняка новые мутации вируса SARS-CoV-2 будут нуждаться в более действенных средствах сдерживания и предотвращения роста заболеваемости, в том числе и еще большего охвата населения вакцинацией в 2022 году.

Сезонность больше не является основным фактором начала вспышек заболевания COVID-19 в мире, и мы это можем наблюдать по вспышкам в разных странах.

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом.

К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста

Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы.

Согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не получали курс прививки.

Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного.

Наивысшие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60+ лет. Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей. Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний.

Поэтому, напоминаю еще раз, вакцинация базовым курсом прививок и бустерной дозой – лучшая защита, которая может спасти жизнь вам и вашим близким. Не медлите!