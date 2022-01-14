Температура Мирового океана достигла рекордных значений

Международная группа климатологов зафиксировала рекордное повышение температуры океана в 2021 году из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmosheric Science.

Ученые проанализировали изменения в теплосодержании Мирового океана в течение 2021 года. Оказалось, что температура морской воды достигла рекордных значений за всю историю наблюдений.

По оценкам, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.

Сильнее всего нагрелись Южный и Атлантический океаны, что объясняется увеличением концентрации антропогенных парниковых газов и климатическими моделями переноса тепла. В Индийском океане, Тропической Атлантике, Северной Атлантике, Северо-Западной части Тихого океана, Северной части Тихого океана, Южном океане и Средиземном море наблюдается сильное потепление, но с отчетливой межгодовой и десятилетней изменчивостью.

Эта изменчивость связана с Эль-Ниньо – межгодовым природным циклом, выражающимся в колебаниях температуры поверхностных слоев экваториальной части океана и влияющим на мировой климат.

Более теплые океанские воды способствует усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, что увеличивает риск сильных наводнений. Нагретая океанская вода расширяется и разрушает обширные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, которые в совокупности теряют около одного триллиона тонн льда в год.

В целом, тенденция к нагреву океана настолько выражена, что можно выявить следы человеческого влияния всего за четыре года наблюдений.

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