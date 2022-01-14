Covid-штамм «Омикрон» особенно опасен для невакцинированных – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считается новый штамм Covid-19 особенно опасным для невакцинированных граждан. Соответствующее заявление озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, сообщает The Guardian.

«Хотя «Омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, чем сравнить с «Дельтой», он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не имеет прививки», – указал он.

Гебреис хотел, чтобы к концу сентября 2021 года в каждой стране вакцинировали 10% населения, к концу декабря – 40%, а к середине 2022 года – 70%. Однако, указал глава ВОЗ, 90 стран все еще не достигли 40%, а 36 из них не привили и 10% граждан.

«Мы не можем позволить этому вирусу свободно распространяться и не должны размахивать белым флагом, особенно когда столько людей остаются невакцинированными, – подчеркнул он.

По словам Гебреисуса, более 85% населения Африки до сих пор не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Он добавил, что подавляющее большинство людей, которые попали в больницы из-за заболевания Covid-19, не были вакцинированы.

«Больше случаев передачи означает больше госпитализаций, больше смертей, больше людей, которые не работают, в том числе учителей и медицинских работников, и больше риска появления другого варианта, который еще более заразен и смертоносен, чем «Омикрон», – высказался Гебреис.

Комментируя информацию о том, что количество связанных с коронавирусом смертей во всем мире стабилизировалось на уровне около 50 тысяч в неделю, глава ВОЗ сказал: «Научиться жить с этим вирусом не означает, что мы можем или должны мириться с таким количеством смертей.

Ранее, ВОЗ назвал новые симптомы штамма «Омикрон».

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.