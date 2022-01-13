Назван способ побороть бессонницу после коронавируса

— Андрей Георгиевич, как коронавирусная инфекция влияет на способность человека к засыпанию?

— Дело в том, что способность человека к засыпанию связана с общим состоянием его центральной нервной системы, процессами торможения и возбуждения. По неизвестным пока науке причинам COVID-19 влияет на эти процессы и нередко вызывает у пациентов депрессивные состояния, панические атаки, снижение когнитивной функции. Органических поражений головного мозга при этом не выявляется.

— И это хорошо…

— Да, все эти нарушения, вызываемые вирусом, относятся к функциональным и, к счастью, носят обратимый характер. Но они требуют коррекции. Наша практика показывает, что если у человека были проблемы с засыпанием до ковида, то они, скорее всего, обострятся. Но чаще мы наблюдаем избыточную дневную сонливость.

— Она тоже не сулит много радости для здоровья?

— Она снижает работоспособность, ухудшает когнитивные возможности, негативно отражается на концентрации внимания, люди начинают хуже соображать. И все это, конечно, может стать опасным, особенно для водителей транспорта, да и вообще для представителей всех профессий, которые связаны с повышенной концентрацией внимания.

— Как много пациентов жалуется на бессонницу после ковида?

— Мне трудно судить, но практически каждый второй пациент, который обращается с психологическими проблемами после перенесенной коронавирусной инфекции, страдает от тех или иных нарушений сна. У каждого второго есть жалобы на эмоциональные проблемы и угнетение когнитивной функции.

— И как это можно корректировать?

— В разных ситуациях по-разному. Одним пациентам мы назначаем седативные препараты, другим — снотворные (при условии, что у человека нет синдрома ночного апноэ, у них от такого лечения может быть ухудшение). Некоторым нужна консультация психолога.

— Без препаратов никак не обойтись?

— Иногда помогает просто хороший разговор: человека надо успокоить. Например, если у пациента мнимые панические атаки. Некоторым людям достаточно просто когнитивной терапии.

— То есть вы, врач-пульмонолог, выступаете еще и в роли психолога?

— Я еще и секретарь общества терапевтов, а каждый врач должен оценивать симптомы пациента в целом, а не только с точки зрения своей специальности.

— Может ли после ковида развиться синдром ночного апноэ?

— Ковид вряд ли может стать причиной его появления, но у тех пациентов, у которых синдром был до коронавирусной инфекции, он может прогрессировать. Основной вид лечения синдрома апноэ на сегодня — СРАР-терапия, к счастью, мы хорошо его диагностируем и хорошо лечим.

— Встречаются ли вам пациенты с какими-то совсем уж необычными проявлениями нарушений сна на фоне постковида?

— Все больные уникальные, у каждого свой набор симптомов. Интересных случаев очень много, но таких, чтобы бессонница была основной и единственной жалобой, нет. В основном обращаются с комплексными проблемами, в том числе и с бессонницей.

— Чем опасна систематическая бессонница для здоровья?

— Прежде всего снижением мозговой активности. Именно ночью, во сне, перерабатывается информация, полученная днем, и, если она не будет полноценно перерабатываться, страдают функции памяти, разум, концентрации внимания.

— А с точки зрения сердечно-сосудистой системы?

— Ночью в норме происходит снижение артериального давления, и у людей, которые плохо спят, и, тем более, если они страдают от апноэ, оно не снижается ночью и повышается утром. Так вот, у них в разы увеличивается вероятность инфарктов и инсультов.

— Что влияет на развитие бессонницы?

— Есть общие правила упорядоченного образа жизни, которые сводят риски развития бессонницы к минимуму. Если у вас выработан правильный стереотип поведения: вы в одно и то же время ложитесь спасть, не ругаетесь, не бьете посуду перед сном, у вас удобная постель, хороший партнер, вы не пьете на ночь возбуждающих препаратов, шансы развития нарушений сна у вас невелики. Но если привычный уклад жизни нарушается, случается какой-то перегруз, развивается психотравмирующая ситуация (а ковид как раз относится к их числу, особенно если заболевание проходит тяжело и сопровождается страхом), то могут появиться и бессонница, и дневная сонливость.

— Что вы посоветуете делать, чтобы лучше засыпать и спать спокойно?

— Очень полезны прогулки перед сном. На ночь не стоит наедаться, последний прием пищи должен быть не менее чем за два часа до сна. Не следует смотреть остросюжетные фильмы (а вот лирические — можно), склочные передачи по ТВ, которые возбуждают нервную систему. Все серьезные разговоры с близкими оставьте до утра. Не проводите у компьютера и в телефоне по нескольку часов подряд, не переполняйте себя ненужной информацией. Хороший секс с оргазмом способствует хорошему сну.

— Бывают люди, которые вообще не спят?

— Нет. Они просто не помнят, что спят, такие люди засыпают непроизвольно, хотя физически сна не ощущают. Однако, если выполнить им специальное исследование, сомнографию, будет видно, что они периодически погружаются в сон. Считается, что Леонардо да Винчи не спал, но подтверждающих фактов нет.

— Однако малоспящие люди существуют?

— Да, есть такие, они спят по 3–4 часа в сутки. Такие люди часто успешные. Маргарет Тэтчер, Наполеон среди них.

— А можно ли назвать их долгожителями или людьми с хорошим здоровьем?

— Нет, сон по 7–8 часов необходим для нормального функционирования здоровья каждому человеку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ СНА:

• Установите точное время для пробуждения и отхода ко сну.

• Если у вас есть привычка спать днем, старайтесь не превышать 45-минутного срока продолжительности этого сна.

• Избегайте избыточного приема алкоголя за 4 часа до сна, а также курения.

• Не употребляйте кофеин менее чем за 6 часов до сна. Кофеин содержится в кофе, чае, многих газированных напитках и в шоколаде.

• Не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу менее чем за 4 часа до сна.

• Регулярно делайте физические упражнения, но не непосредственно перед сном.

• Постарайтесь, чтобы место для сна было максимально комфортным.

• Найдите для себя оптимальную температуру для сна, проветрите комнату перед сном.

• Постарайтесь убрать все раздражающие звуки, оставьте минимум света.

• Оставляйте постель только для сна и интимной близости. Не используйте кровать в качестве места для работы и развлечений.

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