Самый популярный внедорожник в Украине проверили на безопасность (видео)

Toyota Land Cruiser 300 проверили на безопасность
Фото: ANCAP
В Австралии проверили на безопасность внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс 300. Краш-тесты проводила Australasian NCAP – независимая организация, испытывающая безопасность новых автомобилей.
В тестах принял участие Land Cruiser 300 с дизельным мотором объемом 3,3 литра. Внедорожник был оснащен:
- восемью подушками безопасности;
- ремнями безопасности, которые в случае опасности затягиваются автоматически;
- адаптивным круиз-контролем;
- системами ABS и ESP;
- системой автоматического экстренного торможения;
- системой мониторинга «слепых» зон;
- системой контроля состояния водителя;
- системой мониторинга движения в полосе.
Испытания по методике ANCAP включают восемь этапов:
- фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%;
- фронтальный удар на скорости 50 км/ч с перекрытием 100%;
- фронтальный удар с частичным перекрытием о движущийся навстречу деформированный барьер;
- боковой удар;
- боковой удар о столб;
- стендовые испытания кресел (имитация удара сзади);
- тест на безопасность пешеходов;
- испытание систем превентивной безопасности
- По результатам краш-тестов Toyota Land Cruiser заработал пять звезд. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 89%. Безопасность пассажиров – 88%. Безопасность для пешеходов – 81%. Превентивная безопасность – 77%.