Самый популярный внедорожник в Украине проверили на безопасность (видео)

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Toyota Land Cruiser 300 проверили на безопасность - Самый популярный внедорожник в Украине проверили на безопасность (видео)

Toyota Land Cruiser 300 проверили на безопасность

Фото: ANCAP

В Австралии проверили на безопасность внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс 300. Краш-тесты проводила Australasian NCAP – независимая организация, испытывающая безопасность новых автомобилей.

В тестах принял участие Land Cruiser 300 с дизельным мотором объемом 3,3 литра. Внедорожник был оснащен:

  • восемью подушками безопасности;
  • ремнями безопасности, которые в случае опасности затягиваются автоматически;
  • адаптивным круиз-контролем;
  • системами ABS и ESP;
  • системой автоматического экстренного торможения;
  • системой мониторинга «слепых» зон;
  • системой контроля состояния водителя;
  • системой мониторинга движения в полосе.

Испытания по методике ANCAP включают восемь этапов:

  • фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%;
  • фронтальный удар на скорости 50 км/ч с перекрытием 100%;
  • фронтальный удар с частичным перекрытием о движущийся навстречу деформированный барьер;
  • боковой удар;
  • боковой удар о столб;
  • стендовые испытания кресел (имитация удара сзади);
  • тест на безопасность пешеходов;
  • испытание систем превентивной безопасности
  • По результатам краш-тестов Toyota Land Cruiser заработал пять звезд. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 89%. Безопасность пассажиров – 88%. Безопасность для пешеходов – 81%. Превентивная безопасность – 77%.