Самый популярный внедорожник в Украине проверили на безопасность (видео)

Toyota Land Cruiser 300 проверили на безопасность

В Австралии проверили на безопасность внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс 300. Краш-тесты проводила Australasian NCAP – независимая организация, испытывающая безопасность новых автомобилей.

В тестах принял участие Land Cruiser 300 с дизельным мотором объемом 3,3 литра. Внедорожник был оснащен:

восемью подушками безопасности;

ремнями безопасности, которые в случае опасности затягиваются автоматически;

адаптивным круиз-контролем;

системами ABS и ESP;

системой автоматического экстренного торможения;

системой мониторинга «слепых» зон;

системой контроля состояния водителя;

системой мониторинга движения в полосе.

Испытания по методике ANCAP включают восемь этапов: