Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Содержащийся в смесях для парения витамин Е может вызвать рак, а имеющийся в их составе пропиленгликоль при нагревании вызывает поражение легких, рассказал Ашихмин.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», — заявил кардиолог.

По его словам, электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, а в случае, если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу.

Специалист напомнил, что медики никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных. Он указал, что вейпы являются новой технологией, которая не прошла никакого апробирования.

В конце октября центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил о смерти 37 человек из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, при этом общее число заболевших превысило 1,8 тысячи.

После этого ряд штатов ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы.

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