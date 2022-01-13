Редкие детские снимки знаменитостей (ФОТО)

Да, как это ни странно, но мировые звезды кино и музыки тоже когда-то были детьми. Когда-нибудь задумывались о том, как выглядел маленький Дуэйн «Скала» Джонсон? Хотите посмотреть, как всем известные знаменитости выглядели, когда еще под стол ходили? Готовы поспорить, что многих из них вы даже не узнаете.

1.

Дуэйн Джонсон



2.

Джек Блэк



3.

Галь Гадот со своим отцом Майклом Гадотом



4.

Аманда Сайфред



5.

Дрейк



6.

Николь Кидман



7.

Майли Сайрус



8.

Бейонсе



9.

Джозеф Гордон-Левитт



10.

Риз Уизерспун



11.

Дженнифер Гарнер



12.

Мэйси Уильямс



13.

Дженнифер Энистон



14.

Адель



15.

Кэтрин Зета-Джонс



16.

Энн Хэтэуэй



17.

Мадонна



18.

Тэйлор Свифт



19.

Рианна



20.

Джастин Тимберлейк



21.

Гвинет Пэлтроу



22.

Ким Кардашьян



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