Редкие детские снимки знаменитостей (ФОТО)

0

Да, как это ни странно, но мировые звезды кино и музыки тоже когда-то были детьми. Когда-нибудь задумывались о том, как выглядел маленький Дуэйн «Скала» Джонсон? Хотите посмотреть, как всем известные знаменитости выглядели, когда еще под стол ходили? Готовы поспорить, что многих из них вы даже не узнаете.

1.

Дуэйн Джонсон
Редкие детские снимки знаменитостей

2.

Джек Блэк
Редкие детские снимки знаменитостей

3.

Галь Гадот со своим отцом Майклом Гадотом
Редкие детские снимки знаменитостей

4.

Аманда Сайфред
Редкие детские снимки знаменитостей

5.

Дрейк
Редкие детские снимки знаменитостей

6.

Николь Кидман
Редкие детские снимки знаменитостей

7.

Майли Сайрус
Редкие детские снимки знаменитостей

8.

Бейонсе
Редкие детские снимки знаменитостей

9.

Джозеф Гордон-Левитт
Редкие детские снимки знаменитостей

10.

Риз Уизерспун
Редкие детские снимки знаменитостей

11.

Дженнифер Гарнер
Редкие детские снимки знаменитостей

12.

Мэйси Уильямс
Редкие детские снимки знаменитостей

13.

Дженнифер Энистон
Редкие детские снимки знаменитостей

14.

Адель
Редкие детские снимки знаменитостей

15.

Кэтрин Зета-Джонс
Редкие детские снимки знаменитостей

16.

Энн Хэтэуэй
Редкие детские снимки знаменитостей

17.

Мадонна
Редкие детские снимки знаменитостей

18.

Тэйлор Свифт
Редкие детские снимки знаменитостей

19.

Рианна
Редкие детские снимки знаменитостей

20.

Джастин Тимберлейк
Редкие детские снимки знаменитостей

21.

Гвинет Пэлтроу
Редкие детские снимки знаменитостей

22.

Ким Кардашьян
Редкие детские снимки знаменитостей 

 Zefirka 