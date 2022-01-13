Белые медвежата резвятся на снегу (ФОТО)

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Милые кадры, на которых белые медвежата резвятся на снегу, пока их уставшая мать пытается немного отдохнуть, были сделаны фотографом Брайаном Мэтьюзом из Дарема в Манитобе, Канада.

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Белые медвежата резвятся на снегу
43-летний мужчина рассказал: “Этим детенышам от трех до четырех месяцев.”

“Они постоянно хотят играть и драться и раздражали свою мать, когда она пыталась отдохнуть и почистить свой мех в снегу.”

“В конце концов мать прибегла к тому, чтобы зажать их под ногами и немного отдохнуть, но они просто продолжали резвиться.”

Фотограф добавил: “Мне очень повезло, что я смог увидеть что-то столь удивительное с такими расслабленными медведями.”

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

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Белые медвежата резвятся на снегу

 Zefirka 