Рекорд YouTube. Детская песня набрала 10 млрд просмотров (видео)

Хит Baby Shark Dance впервые был обнародован в июне 2016 года

Южнокорейская детская песня о малыше акулы (Baby Shark Dance) установила рекорд, первым набрав 10 миллиардов просмотров на YouTube. Об этом сообщает Yonhap.

По данным Pinkfong Company, отметку в 10 млрд видео пересекло 13 января.

Хит Baby Shark Dance был впервые обнародован в июне 2016 года. Уже в ноябре 2020 года песня попала в Книгу рекордов Гиннеса за видео с наибольшим количеством просмотров (7 млрд). С тех пор занимает первую строчку уже 15 месяцев подряд.

На втором месте по количеству просмотров в YouTube находится популярная песня Despacito певцов Луиса Фонси и Daddy Yankee (свыше 7,7 млрд. просмотров).

Напомним, накануне издание JustJared опубликовал официальные гонорары двух главных актеров картины – Ди Каприо и Лоуренс. Так, за съемки в полнометражном фильме «Не смотрите наверх» Леонардо Ди Каприо получил 30 миллионов долларов. Тем временем Дженнифер Лоуренс заработала на 5 миллионов меньше своего коллеги по картине.