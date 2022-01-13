Что не так с новым школьным меню

С 1 января украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню, которое разрабатывал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко. Новое меню подразумевает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса. В то же время, обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Клопотенко просит проверять меню столовой конкретной школы с новыми нормами и жаловаться в Госпотребслужбу в случае их несоответствия. А также обещает и дальше работать над повышением классификации поваров.

Школьное меню — фото из открытых источников

Реформа школьного питания — инициатива первой леди Елены Зеленской. Активная работа над переменами продолжалась в последний год. Ее цель, по словам Зеленской, изменить не только культуру питания украинцев, но и их пищевые привычки. Разъяснения о новых нормах питания, начавших действовать с 1 января. До этого действовали нормы питания с 1956 года. В комментариях к посту Евгения Клопотенко и в родительских группах родители обсуждают новое меню. Кто-то жалуется, что ребенок возвращается домой голодным, блюда, которые давали детям как хлеб с маслом и сладкий чай, из меню убрали, а свекольные оладьи не всем по вкусу. Особенно возмутило родителей, что большинство блюд полностью без соли или без сахара. А детям это не нравится.

«Дети едят выборочно. Чай или компот. И хлеб. Два кусочка хлеба вместо полноценного обеда… Странное полноценное питание», — размышляет Елена Лизвинская, эксперт по безопасности детей, и добавляет: «Другие дети просто не едят. Еду выбрасывают».

Родители также отмечают уменьшение размера порций и увеличение стоимости.

«Порции снизили, зато цену с 37 грн подняли до 45 грн, потому что добавили овощи», — написала Виктория Сохацкая из Одессы в комментариях к посту Клопотенко.

Остальные родители озвучили также стоимость питания в 52 грн. и 97 грн.

Кулинарный эксперт и основатель соцпроекта «Новое школьное питание» Евгений Клопотенко с пониманием отнесся к тому, что не всем понравилось обновленное меню.

«Рецепты утвердили ГНС и Минздрав (+ рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню в нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов», — написал он.

Напомним, в Украине на финишную прямую вышла реформа питания в украинских школах. С 10 января школьники в своих тарелках увидели новые блюда. Меню составлял популярный в стране кулинар Евгений Клопотенко. В его концепции была заложена философия здорового питания из тех продуктов, которые могут себе позволить закупить школы – это меньше хлеба, соли, сахара, но больше овощей, фруктов, мяса. Однако в соцсетях родители возмущены блюдами, которые подают их детям на этой неделе — не все школьники хотят есть эти блюда.

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