Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки (ФОТО)

Мама, я женюсь.

— На ком?

— На Тане.

— Хорошо, а где вы жить-то будите?!

— Мама, Таня эмо, она вообще жить не хочет!

— Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!

— А сейчас чего такой злой?

— Это потому что у меня и сейчас велосипеда нет!

Чаще всего тела находят те, кто гуляет с собаками и те, кто бегает по утрам. Теоретически они и есть серийные маньяки.

Он был невезучим настолько, что даже в туалетной бумаге с ароматом персика ему попадались косточки…

Едет самосвал, а на дороге гуси. Одного гуся задавил, остальные побежали во двор. А во дворе бабка. Водитель остановил машину и спрашивает:

— Бабусь, вон там я гуся задавил, посмотрите, не ваш?

Бабка посмотрела и говорит:

Нет, сыночек, у меня плоских нет.

(telegraf.com.ua)