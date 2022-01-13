Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки (ФОТО)

Мама, я женюсь.
— На ком?
— На Тане.
— Хорошо, а где вы жить-то будите?!
— Мама, Таня эмо, она вообще жить не хочет!
— Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!
— А сейчас чего такой злой?
— Это потому что у меня и сейчас велосипеда нет!
Чаще всего тела находят те, кто гуляет с собаками и те, кто бегает по утрам. Теоретически они и есть серийные маньяки.
Он был невезучим настолько, что даже в туалетной бумаге с ароматом персика ему попадались косточки…
Едет самосвал, а на дороге гуси. Одного гуся задавил, остальные побежали во двор. А во дворе бабка. Водитель остановил машину и спрашивает:
— Бабусь, вон там я гуся задавил, посмотрите, не ваш?
Бабка посмотрела и говорит:
- Нет, сыночек, у меня плоских нет.
(telegraf.com.ua)