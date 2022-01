Новые исследования раскрыли влияние добавок с витамином D на иммунитет

Прием внутрь витамина D рекламируют как один из лучших способов предотвратить болезни, укрепить иммунную систему и улучшить в здоровье. Но, как и в любом другом случае, важно найти исследования по теме, чтобы лучше понять факты, пишет портал Eat This! Not That!.

Авторы портала заявляют, что чудодейственных таблеток или добавок не существует. Они подобрали некоторые факты и влиянии витамина D в таблетках на организм.

В общем, всем нам нужен витамин D, и большинству людей его не хватает. Самый естественный источник витамина D — это солнечный свет, а времяпрепровождение на открытом воздухе помогает повысить уровень витамина D.

Однако, если человек не работает на улице весь день, то ему может понадобится дополнительный витамине D: не менее 600 международных единиц (МЕ), согласно заключению клиники Майо . Большинство добавок витамина D содержат от 1000 до 2000 МЕ, которые, по утверждению клиники, в целом безопасны для взрослых. С возрастом может даже потребоваться больше витамина D, около 800 МЕ.

Можно попытаться сбалансировать свой рацион, включив в него продукты, богатые витамином D , такие как яичные желтки, говяжья печень, сыр, жирная рыба, в том числе лосось, скумбрия и тунец. Кроме того, витамином D обогащены многие молочные продукты или их заменители. Этим витамином дополнительно обогащают злаки и апельсиновый сок.

Вердикт по витамину D по действию на иммунитет

Витамин D имеет значение, потому что это один из ключевых элементов, который поддерживает нормальное функционирование тела человека. В частности, потому, он позволяет усваивать кальций, который необходим для здоровья костей. Он также участвует в развитии мышц и нервов, в поддержании иммунной системы. Однако насколько он поддерживает нашу иммунную систему, все еще изучается .

Было проведено два важных исследования витамина D и иммунной системы, одно из которых было небольшим, с акцентом на детей школьного возраста. Одной группе давали добавку витамина D, а другой — нет. Те, кто принимал эту добавку, с меньшей вероятностью заразились гриппом. Дополнительное исследование взрослых не смогло связать витамин D с меньшим количеством инфекций верхних дыхательных путей.

Так какой вердикт? Не повредит принимать добавки с витамином D, особенно если человек испытывает дефицит или подозревает, что у него дефицит. При регулярном приеме по рекомендации врача это только поможет здоровью.

Но это, скорее всего, не помешает заболеть, если вы не следовать другим профилактическим мерам: сбалансированное питание, физические упражнения, регулярное мытье рук и все прививки в соответствии с рекомендациями медицинской службы.

