новая подборка анекдотов на день (ФОТО)

Оставив машину на улице, ее владелец прикрепил к радиатору записку: «Из машины красть нечего». Наутро он увидел, что стекло в машине выбито, а рядом с его запиской красуется другая: «Простите, сэр, я решил проверить, не ошиблись ли вы».

— Моя девушка, как Брежнев!

— Что, такие же густые брови?

— Да нет, просто целуется со всеми подряд…

— Когда я открываю свой бумажник, то у меня появляется такое чувство, что кто-то в мое отсутствие приходит в дом и свистит, свистит, свистит, сволочь!

Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка?

Перед рестораном девушка говорит «Я буду только салатик».

— Слушай, ну у меня и собака! Вчера опять в лес с ней ходил, так от нее невозможно спрятаться. Как ни старался, как ни запутывал следы, все равно по запаху находит!

Попробуй подмышки помыть, зубы почистить и носки сменить. Уверяю тебя — ты сильно усложнишь ей задачу…

(telegraf.com.ua)