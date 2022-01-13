Запеченная утка с апельсинами на Старый Новый год

Новый год, особенно по старому стилю, всегда располагает к приготовлению чего-то особенного, еще не приевшегося. Казалось бы, запеченная утка — традиционное блюдо на новогодние и рождественские праздники, однако ее можно приготовить так, чтобы гости сказали: «Такого мы еще не пробовали!».
Realist.online делится с вами рецептом утки в соево-апельсиновой глазури с ароматной китайской смесью «5 специй». Кто не нашел такой в магазине, может добавить любимые пряности по вкусу.
Ингредиенты:
Тушка утки весом около 2 кг;
Апельсин — 2 шт.;
Корень имбиря — небольшой кусочек;
Смесь «5 специй» — 2 ч.л.;
Чеснок — 2 зубчика;
Классический соевый соус — 2 ст.л.;
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Как готовить:
1. Натрите цедру апельсинов на мелкой терке. Сами апельсины разрежьте на 4-6 частей каждый;
2. Очистите имбирь и нарежьте тонкими ломтиками;
3. К цедре добавьте соевый соус, натертый чеснок, соль и 1 чайную ложку пряной смеси. Перемешайте;
4. Внутреннюю полость утки натрите солью, начините ее апельсинами и имбирем. Свяжите утке ноги так, чтобы полость была прикрыта;
5. Натрите утку снаружи солью и одной чайной ложкой смеси «5 специй»;
6. Отправьте птицу в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекайте 20 минут;
7. Смажьте кисточкой соевым маринадом. Опустите температуру до 180 градусов и продолжайте запекать утку до готовности, еще около 60-70 минут;
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8. В процессе еще несколько раз смажьте маринадом.
Совет:
Готовой утке дайте постоять 10 минут при комнатной температуре, а затем подавайте.
Как проверить мясо на готовность:
1. Используйте термометр. Если воткнуть его в самую толстую часть бедра, температура должна быть около 60 градусов;
2. Или проколите самую толстую часть бедра тонким ножом. У готовой утки вытекающий сок должен быть прозрачным. Если сок розовый — тушка еще не готова. Если его совсем нет — вы передержали птицу.
Приятного аппетита!
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