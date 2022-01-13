Авто Кличко в Киеве припарковали с нарушением ПДД

В центре Киева автомобиль мэра Виталия Кличко запарковался с нарушением правил.

Об этом пишет «PavlovskyNews».

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник Toyota Sequoia остановился на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода на улице Рейтарской, куда Кличко приехал на конференцию в агентство «Интерфакс».

Согласно ПДД, штраф за это нарушение составляет 255 гривен.

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Получил ли водитель штраф неизвестно.

Позже в Telegram-канале мэра появилось сообщение, что штраф был уплачен через «Киев Цифровой». Судя по квитанции, штраф с учетом комиссии составил 357 гривен.

Напомним, ранее Realist.online сообщал, в Киеве три водителя припарковались на газоне в 30 метрах от полицейского участка.