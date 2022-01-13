Названы три продукта, снижающие мужскую потенцию

Дата публикации: 13 января 2022 г.

Просмотров: 2

На половую функцию мужчин могут оказать негативное влияние три продукта: сладости, спиртные напитки и мучные изделия.

Для продления сексуальной жизни эксперт порекомендовал мужчинам снизить потребление шоколада, тортов, мучных изделий, а также других продуктов с сахаром.

«Можно есть шоколад, но горький, в котором минимальное количество подсластителей», — поделился подробностями специалист.

Врач также развеял распространенный миф о том, что красное мясо способствует выработке мужских гормонов.

«Это такой же вымысел, как и то, что морепродукты являются афродизиаками, превращающими мужчину в полового монстра», — отметил Гинзбург.

Красное мясо оказывает негативное влияние на мужской организм, ускоряя процессы старения и приостанавливая выработку дофамина и эндорфина, влияющих на потенцию, предупредил доктор.

Кроме того, врач перечислил продукты, которые вредят половой функции. Это спиртные и сладкие газированные напитки, полуфабрикаты, блюда быстрого питания, а также изделия на основе пищевых дрожжей, резюмировал Гинзбург.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!