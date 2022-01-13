Коронавирус Омикрон — симптомы и особенности штамма, МОЗ собрал исследования

Министерство здравоохранения опубликовало последние данные ученых о штамме коронавируса «Омикрон».

Актуальной информацией ведомство поделилось в четверг, 13 января.

Отмечается, что новый штамм чаще приводит к инфицированию внутри страны, нежели «Дельта-штамм», и имеет меньший инкубационный период — в среднем он составляет 3 суток.

При этом болеют «Омикрон»-штаммом более молодые люди — если «Дельтой» болели пациенты со средним возрастом 38,3 года, то новым штаммом — 30,8 лет. Также по сравнению с «Дельтой», риск повторного заражения «Омикроном» выше более чем в 5 раз.

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Вместе с тем, как сообщает МОЗ, пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной «Омикроном». Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

При этом количество госпитализаций по сравнению с «Дельта»-штаммом значительно меньше.

Напомним, ранее сообщалось, на какой день появляются первые симптомы «Омикрона».

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