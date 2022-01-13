Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?

— Да.

— Но ты ведь каждый день пьёшь мою кровь и жрёшь мой мозг?

— Ну какая кровь, какие мозги, посмотри на себя, ты же у меня — овощ.

— Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?

— Надпись: «Сейчас же надень обратно!».

Что говорят, метеорологи когда один из них умирает?

— сегодня минус один

— А я по телевизору только канал про животных смотрю!

— Там все каналы про животных, кроме Дискавери… тот про зверей!

На акцию протеста врачи вышли на улицы. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах…

(telegraf.com.ua)