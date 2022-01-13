Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

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Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?

— Да.

— Но ты ведь каждый день пьёшь мою кровь и жрёшь мой мозг?

— Ну какая кровь, какие мозги, посмотри на себя, ты же у меня — овощ.

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

— Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?

— Надпись: «Сейчас же надень обратно!».

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Что говорят, метеорологи когда один из них умирает?

— сегодня минус один

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

— А я по телевизору только канал про животных смотрю!

— Там все каналы про животных, кроме Дискавери… тот про зверей!

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

 

На акцию протеста врачи вышли на улицы. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах…

 (telegraf.com.ua) 