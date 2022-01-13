Названы 7 вещей, которых ни при каком условии нельзя делать в Интернете

Сегодня практически каждый житель планеты так или иначе сталкивался с Сетью, однако она никогда не была абсолютно безопасным местом для рядового пользователя.

Что не следует делать, выходя в Интернет, расскажет Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

1. Нельзя использовать устаревшее программное обеспечение



Если пользователь использует старое ПО, мошенникам будет слишком просто им воспользоваться. Все элементарно: производители софта всегда пытаются быть на шаг впереди, а киберпреступники находятся в роли догоняющих. Стало быть, для пользователя быть на шаг впереди — это вовремя устанавливать обновления.

2. Нельзя везде использовать один пароль



Не стоит лениться — у каждого аккаунта должен быть свой сложны пароль. Если пароль примитивный и к тому же один для всех аккаунтов — мошенникам будет слишком просто его подобрать.

3. Нельзя подключаться к общедоступному Wi-Fi



Несмотря на то, что Украина может похвастаться своим широким покрытием Wi-Fi, это палка о двух концах. При использовании подобных сетей данные могут моментально оказаться в руках у хакеров. Чтобы в какой-то мере обезопасить себя, не стоит входить через общедоступный Wi-Fi в наиболее важные аккаунты.

4. Нельзя переходить по неизвестным ссылкам



Настоящий бич Интернета — фишинг. Люди никак не привыкнут к тому, что за ссылкой может скрываться вредоносная программа. Если вам пришло письмо или сообщение от неизвестного пользователя со ссылкой на какой-то ресурс — не стоит на него переходить.

5. Нельзя посещать незащищенные сайты



Несмотря на внедрение технологии HTTPS, фишинговые сайты продолжают существовать, поскольку мошенники научились создавать сайты с шифрованием защиты трафика. Чтобы не навредить себе и своей технике, необходимо присматриваться к адресной строке браузера: если вы увидите замочек — сайт легитимен и им можно пользоваться без опасений. Если замочка нет — сайт следует оставить как можно быстрее.

6. Нельзя использовать один гаджет для рабочих и личных задач



Дело в том, что потеря личных данных может быть не такой катастрофичной, как потеря корпоративных данных компании, в которой вы работаете. Если совершать покупки и проверять корпоративную почту с одного компьютера — из этого ничего хорошего не выйдет.

7. Нельзя игнорировать антивирусы



Некоторые люди не относятся серьезно к безопасности ноутбука или ПК, а зря. Конечно, антивирус может раздражать своими уведомлениями, но зато убережет вашу информацию от хакеров.

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