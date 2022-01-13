Крутить головой больше не нужно. Минцифры изменило условия для е-подписи в «Дие»

Е-подпись большинство украинцев создавали при генерировании сертификатов о вакцинации против коронавируса

Министерство цифровой трансформации изменило процедуру создания электронного «Дия.Подпись», которое необходимо для генерирования Covid-сертификатов, в частности, убрав потребность в движениях головой. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Показываем обновленный «Дия.Подпись»! Теперь не нужно вращать головой, а только один раз моргнуть глазами. И все – вы подтвердили личность и подписали документ. Например, я подписал лицом документ о ренде квартиры в «Действии» и направил документ арендатору», – заявил Федоров.

Министр напомнил, что «Дия.Подпись» большинство украинцев уже создавали при генерировании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Тогда многие жаловались на сбои из-за того, что нужно было поворачивать головой в разные стороны.

По словам Федорова, с обновленной электронной подписью можно в телефоне подписывать любые документы: контракты, заявления об отпуске, договоры аренды квартир и т.д.

Напомним, по аналогии с государственной программой «еПоддержка» в Украине вскоре могут начать действовать программы «еИпотека» и «еСубсидия».

Также, Кабинет министров приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в приложении «Дия» к их бумажным аналогам.