Тина Кунаки стала посмешищем на пляже?

В сети показали очень забавный кадр, на котором можно увидеть известную 24-летнюю модель Тину Кунаки в купальнике и ее супруга Венсана Касселя. Звезды отдыхаю в теплых краях на пляже.

Соответствующий пост обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«#ТинаКунаки и #ВенсанКассель вместе с дочерью Амазони продолжают наслаждаться отдыхом в Бразилии. Папарацци вновь подловили звездную семью на пляже Еще больше фото — на сайте @spletnikru#spletnik #spletnikru #tinakunakey», — подписана публикацию в социальной сети.

Этот вид сзади на популярную модель заставил посмотреть на нее совсем с другой стороны. Очень много людей, которые увидели этот снимок, начали троллить звезду за «плоскую попу». Юзеры Instagram не прошли мимо и начали писать свои мнения под публикацией.