Тина Кунаки стала посмешищем на пляже?

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В сети показали очень забавный кадр, на котором можно увидеть известную 24-летнюю модель Тину Кунаки в купальнике и ее супруга Венсана Касселя. Звезды отдыхаю в теплых краях на пляже.

Соответствующий пост обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«#ТинаКунаки и #ВенсанКассель вместе с дочерью Амазони продолжают наслаждаться отдыхом в Бразилии. Папарацци вновь подловили звездную семью на пляже Еще больше фото — на сайте @spletnikru#spletnik #spletnikru #tinakunakey», — подписана публикацию в социальной сети.

Этот вид сзади на популярную модель заставил посмотреть на нее совсем с другой стороны. Очень много людей, которые увидели этот снимок, начали троллить звезду за «плоскую попу». Юзеры Instagram не прошли мимо и начали писать свои мнения под публикацией.

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Тина Кунаки и Венсан Кассель, instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки и Венсан Кассель, instagram.com/tinakunakey

«Такое чувство что у нее кроме купальников нету другой одежды, везде фотографии в купальниках», «Сзади мощное страшно смотреть», «Ну сзади они не та», «Венсан Кассель вместе с дочерью. Точка», «Когда вся жизнь бесконечный отпуск…», «Что интересного в задницах ??? Неужели, задница предпочтительнее лица !!!????», «Для афроамериканки слишком плоский зад», «Эх Венсан! Где мои 17 лет….», «Естественная п*па. Приятно глянуть», «Интересно они там знают кто у них президент или это только мы должны смотреть на своего, а в других странах вообще пох», «Он похоже к старости стал латентым пид…м, она же сзади прям мальчик», «Ж*па плоская», «А мне нравится попа у неё. И не плоская», — написали комментарии юзеры социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Напомним, что в сети показали, как Тина Кунаки снимает ролик в Киеве.

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