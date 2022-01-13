Особенность питания, которое уменьшает опасный жир печени почти на 40%

Жир во всех его формах представляет опасность для здоровья, но печеночный жир, находящийся в печени, исключительно вреден. Жир тесно связан с жировой болезнью печени, также известной как стеатоз печени, когда он накапливается в клетках печени и вызывает воспаление. Упражнения и здоровое питание дают наилучшие шансы предотвратить болезнь. Однако эта диета может снизить уровень вредного печеночного жира почти на 40%.

Средиземноморская диета была связана с более низким риском смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако одно исследование предполагает, что диета также может значительно снизить концентрацию опасного жира в печени.

Пилотное исследование сравнило средиземноморскую диету с диетой с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов в выборке из 12 пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП], которые прошли шестинедельное интервенционное исследование.

Исследователи исследования наблюдали значительное уменьшение стеатоза печени, а также улучшение чувствительности к инсулину у пациентов, которые придерживались средиземноморской диеты, по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров или высоким содержанием углеводов.

Снижение стеатоза печени на 39 процентов по сравнению с семью процентами и тремя процентами при диетах с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов соответственно.

Профессор Айрис Шай, руководившая исследованием, заявила:

«Уменьшение количества жира в печени является лучшим предиктором долгосрочного здоровья, чем уменьшение висцерального жира, который ранее считался основным предиктором. Здоровое питание, а также поддержание постоянной умеренной потери веса, оказывает гораздо более сильное влияние на уровень жира в организме, связанный с диабетом, сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем мы думали ранее».

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