На Донбассе добровольцы разбомбили позиции боевиков, видео

Украинские добровольцы из диверсионно-штурмовой группы «Медведи» разнесли позиции боевиков на Донбассе.

Видео их работы поделился в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штирлиц.

На кадрах видно, как военные с помощью беспилотников наносят точечные удары по позициям пророссийских оккупантов на Донбассе. «Медеведи» запустили дрон к их позициям и скидывали сверху снаряды. Мины падали точно в цель, подрывая укрытия боевиков.

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На видео заметно, как беспилотник повредил один из блиндажей, в котором прятались оккупанты. От него осталась только груда тряпок и досок. Боевики пытались укрыться в окопах, но снаряды разрывались прямо возле них.

В подписи к видео сказано, что «враг должен понять, что по нашей земле ему опасно ходить».

Также Realist.online рассказывал о том, как украинский беспилотник «засек» и уничтожил БМП боевиков.