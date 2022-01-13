В книгах для детей заметили российскую пропаганду

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Эксперты считают, что названные книги являются ярким примером российской пропаганды и имеют целью милитаризацию сознания детей, воспитание у них имперского мышления, лояльности и одобрения до вооруженных конфликтов страны-агрессора.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил переименовать города Украины: как хотят назвать Харьков, Киев и Днепр.

Как ранее сообщал Знай.uа В Минкульте объяснили, почему некоторые из них обошли Родину-Мать

Ранее, портал Знай.uа писал, что Кличко сменил табличку на Северном мосту через два года после переименования

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