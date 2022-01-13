В книгах для детей заметили российскую пропаганду

Украина запретила ввоз из России нескольких детских книжек. Об этом сообщили в прессслужбе Государственного комитета телевидения и радиовещания.
Как отмечается, комитет не предоставил разрешение украинскому импортеру на ввоз с территории России трех наименований детских книг, предназначенных для распространения в Украине. Дело в том, что в изданиях была выявлена пропаганда государства-агрессора.
Скрин, Facebook ДКТР
Скрин, Facebook ГКТР
“Российская пропаганда прячется в ярких картинках… Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Детские книги российского издательства “Издательский дом “Проф-Пресс” “Стихи про машины малышам”, “Транспорт”, “Тесты для малышей (2-3 года)” рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, ее силовых и военных структур, символика коммунистического режима”, – сказано в сообщении.
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Скрин, соцсети
Скрин, соцсети
Скрин, соцсети
Эксперты считают, что названные книги являются ярким примером российской пропаганды и имеют целью милитаризацию сознания детей, воспитание у них имперского мышления, лояльности и одобрения до вооруженных конфликтов страны-агрессора.
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