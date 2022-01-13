Десять самых высоких женщин мира (ФОТО)

Многие девушки невысокого роста завистливо вздыхают, глядя на рослые фигурки топ-моделей. Мужчины зачастую представляю рядом с собой высокую яркую спутницу. Однако на деле жизнь девушки ростом выше 185 см чаще полна насмешек и обидных прозвищ, чем восхищенных взглядов и комплиментов. Еще тяжелее приходится участницам нашего списка 10 самых высоких женщин мира.



1.

10. Гамова Екатерина — 202 см



Эта рослая и спортивная девушка из Челябинска стала знаменитой волейболисткой, начав заниматься под руководством своей тети, разглядевшей у племянницы недюжинные способности. В итоге Екатерина Гамова владеет титулом чемпионки России, Турции, Европы и мира, является призером Гран-при и Всемирного Кубка чемпионов.

2.

9. Рита Минива Беса — 203 см



Для некоторых людей высокий рост – это благо, и Рита — одна из них. Она стала известной и талантливой баскетболисткой, и входит в состав баскетбольной команды США.

3.

8. Элизабет Камбейдж — 203 см



Лиз родилась в Лондоне, но вскоре после рождения дочери ее родители переехали в Австралию. С 2011 года одна из самых высоких женщин мира играет за австралийскую баскетбольную команду Tulsa Shock.

4.

7. Линдси Тейлор – 203 см



Эта американская баскетболистка на пенсии была названа лучшим игроком Санта-Барбары.

На Панамериканских играх 2003 года, Тейлор завоевала титул лучшего игрока баскетбольной команды США, и была награждена Серебряной медалью. Она – настоящий спортсмен-космополит, и за свою карьеру успела сыграть и в Китайской женской баскетбольной ассоциации, и в польской, турецкой, ангольской и корейской женских лигах.

После ухода из профессионального баскетбола в 2015 году Тейлор работает помощником тренера в одной из средних школ.

5.

6. Кэролайн Велц – 205 см



Самая высокая женщина Германии занимается модельным бизнесом. Одежду ей шьют на заказ, да и женскую обувь 49 размера в обычном магазине не купишь. Однако и в юности и в зрелом возрасте Кэролайн не комплексовала из-за своих параметров, они не мешают ей жить яркой и полноценной жизнью.

6.

5. Екатерина Лисина — 205,7 см



Самая высокая женщина России профессионально занималась баскетболом, и не только из-за роста. В семье Лисиных баскетболом занимаются и отец и мать (папа был тренером, мама выступала за пензенский «Спартак»).

В 2008 году Екатерина участвовала в пекинской Олимпиаде в составе сборной России по баскетболу. Наша команда заняла там третье место.

После завершения спортивной карьеры Екатерина стала моделью. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самыми длинными ногами в мире (133 см), а также как самая высокая модель в мире.

А еще Екатерина Лисина – один из самых успешных российских тиктокеров, на ее аккаунт подписаны 8.8 млн человек.

7.

4. Элисани да Крус Силва — 207 см



Это самая высокая модель Бразилии и одна из самых популярных женщин в TikTok (1.7 млн подписчиков). Уже в 14 лет рост Элисани перевалил за 205 см, и она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий подросток в мире.

Сейчас она ждет ребенка от своего избранника Францинальдо да Силвы, который ниже девушки на 40 см.

8.

3. Ульяна Семенова – 210 см



В официальных источниках рост Ульяны – 210 см, однако встречаются данные и о 228 см, так что потенциально она может быть самой рослой женщиной из ныне живущих.

У нее непатологический гигантизм, поэтому Семенова может жить обычной жизнью. Она была одной из лучших баскетболисток СССР по прозвищу «Гулливер в юбке». В 1968 году о российской чудо-женщине узнал весь мир, тогда Ульяна завоевала золотую медаль на баскетбольном чемпионате Европы.

Впоследствии она брала золото на играх в Монреале и в домашней Олимпиаде. Ульяна Семенова была названа лучшей баскетболисткой Латвии XX века.

9.

2. Гитика Шривастава – 211 см



Гитика – экс-спортсменка, она входила в индийскую национальную женскую сборную по баскетболу. Сейчас она занимается бизнесом и благотворительностью, являясь для женщин Азии живым примером того, как можно обратить свой недостаток в преимущество.

Гитика является директором KAHM Capital, одной из первых венчурных компаний, инвестирующих по всему миру в здравоохранение и технологии. Также Шривастава основала компанию Skyris Networks, занимающуюся распределенными сетями и распространением контента.

10.

1. Румейса Гелги — 215,16 см



Самая высокая женщина в мире на сегодня – Румейса Гелги (215,16 см). Рост Румейсы столь велик из-за редкого состояния, называемого синдромом Уивера, которое, помимо прочего, вызывает ускоренный рост. 24-летняя девушка в основном пользуется инвалидной коляской, но она может ходить, если использует ходунки.

В 2021 году Гелги вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина в мире.

11.



«Каждый недостаток можно превратить в преимущество для вас самих, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала она.

12.

Самая высокая женщина в истории – Цзэн Цзиньлянь (246,3 см)



Звание самой высокой из когда-либо живших женщин в мире принадлежит Цзэн Цзиньлянь из Китая (скончалась в 1982 году). Ее рост достигал 246,3 см.

Источник: https://basetop.ru