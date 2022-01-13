Названы шесть опасных симптомов тромбоза

Тромб – это сгусток крови, формирующийся в просвете сосуда. Закрепившись в нем, сгусток мешает кровотоку, а в случае отрыва может спровоцировать внезапную закупорку сосуда. Причиной тромбообразования могут стать повышенная свертываемость крови, ее застой в конечностях, высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), избыточная масса тела и курение. Указать на развитие опасного состояния могут шесть симптомов.

Сильная головная боль и неврологические признаки

В одном из исследований говорится о том, что в этом случае боль может быть кластерная, похожая на мигрень, взрывная, а также хроническая головная боль напряжения. Если у человека тромбоз венозного синуса головного мозга, необходимо как можно скорее реагировать на такие симптомы, как головные боли, нечеткое зрение, обмороки, потеря контроля над частью тела и судороги, поделились подробностями эксперты из института Джонса Хопкинса.

Сильные боли в животе

Как отметили специалисты, были случаи госпитализации пациентов с тромбозом венозных синусов мозга, у которых наблюдались нечастая мигрень, рефлюксная болезнь, а также язвенный колит. Один мужчина был доставлен в реанимацию с болью в животе, которая не проходила месяц, и потерей веса на 12 кг.

Отек ног

По информации Lifebridge Health, если сгусток образуется в глубокой вене, он может блокировать кровоток, вызывая скопление жидкости и отек. Плюс ко всему температура кожи рядом с местом появления тромба повышается, а в нижней конечности возникает чувство дискомфорта. Такой сгусток может оторваться и уйти к сердцу или легким.

Красные пятна на коже (петехии)

Петехии – точечные пятна круглой формы, образующиеся на коже из-за кровотечения. В большинстве случаев они плоские на ощупь и не меняют цвет при пальпации. В клинике Mayo рассказали о том, что проблема может начаться с ишемического повреждения нейронов, а спустя некоторое время петехии сливаются в большие гематомы.

Небольшие синяки и проблемы с дыханием

Кроме того, следует насторожиться при частом появлении небольших синяков, особенно, если они возникают на туловище, спине или лице. При тромбозе часто наблюдается внезапно появляющаяся одышка, которая всегда усиливается при нагрузке.

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