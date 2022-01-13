Эти вещи всегда будут в моде

Несмотря на то, что мода быстротечна и каждый сезон дизайнеры придумывают новые макротренды, есть вещи, которые никогда не утратят свою актуальность. Instagram-паблик less_is_best_fashion поделился списком «вечных» вещей.

Белая футболка

Этот предмет гардероба никогда не надоедает и позволяет всегда сохранить целостный образ. Белая футболка идеально сочетается практически со всеми вещами, к тому же комфортна в ношении.

Белая рубашка

То же самое касается и белой рубашки. Для составления образов она просто необходима, но стилисты советуют выбирать рубашки хорошего качества, без вытачек.

Платье в бельевом стиле

Эти платье пришли в моду в 90-е, но не собираются никуда уходить. Этот предмет гардероба является символом женственности и отлично подойдет для любых случаев.

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Прямые джинсы

Более универсальной и практичной вещи, чем базовые прямые джинсы, нет. Лучше отдать предпочтение светло-голубому и классическому синему цвету джинсов, но выбирайте без потертостей и элементов декора.

Черные брюки

Такие брюки имеют отношение к той части гардероба, который составляет его основу. Они отлично подойдут и под кеды, и под каблуки.

Пиджак как с мужского плеча

Выбирайте прямой, свободный вариант, потому что такой пиджак будет выгодно смотреться и с широкими брюками, и с «опасной» мини.

Черная водолазка

Это базовая, универсальная, стильная и внесезонная вещь, с помощью которой можно создать красивый и модный образ на каждый день.

Свободный кашемировый свитер

Выбирайте умеренный оверсайз и нейтральные оттенки (бежевый, серый, белый), чтобы легче было комбинировать свой образ.

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