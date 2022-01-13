7-летний мальчик попал в реанимацию в селе Камянка

В Буковине, в населенном пункте Камянка, на территории местной школы получил тяжелые травмы 7-летний школьник. Его отправили в реанимацию Черновицкой детской больницы. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители начали расследование (фото из открытых источников)

По информации, предоставленной пресс-службой областной прокуратуры, трагедия имела место в Каменском лицее, где маленький школьник учился. Как установлено предварительно, тяжелые повреждения ученик лицея получил из-за падения из помещения.

Руководитель отделения реанимации Черновицкого детского медицинского учреждения Степан Басистый сказал журналистам, что в медицинское учреждение ребенка госпитализировали уже без сознания. Его ввели в состояние медикаментозного сна, потому теперь он дышит через инкубационную трубку.

В образовательном учреждении, где произошло это несчастье с маленьким школьником, рассказали, что второклассник, когда уже шел домой, почему-то полез на верх помещения неработающего тира. Оттуда оступился и упал на землю.

По словам директора сельского лицея Светланы Трифан, медиков к ученику не вызывали, потому что не видели признаки повреждений. Но домой ребенка завезли. Через тридцать минут ему стало хуже и родители вызвали медиков.

Здание тира хоть и расположено на образовательной территории, но не собственность лицея. Именно по этой причине его не могут загородить.

Черновицкие прокуроры уже выясняют факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей педагогами лицея. Если им докажут вину, то виновные могут получить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Тернополе 15-летняя школьница была найдена мертвой.

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