Антибиотики по e-рецепту. Минздрав дал разъяснение о новой схеме

С 1 января учреждения здравоохранения Украины, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов. Речь идет о 29 лекарственных препаратах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и снизить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении», – сказано в сообщении.

Кроме того, продолжается поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. С апреля 2022 г. запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства.

Для получения этого лекарства предусмотрен определенный алгоритм: пациент обращается к своему врачу, врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСЗ). Также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве, далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЕСЗ, и сообщить номер рецепта. Фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет выпустить лекарства.

В Минздраве признались, что не знают, сколько реально антимикробных препаратов принимают украинцы, но есть анализ трендов. Согласно ему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Возросли также объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020-м.

Напомним, антибиотики в Украине будут отпускаться исключительно по электронному рецепту. Соответствующая норма вступит в силу с 1 апреля 2022 года.