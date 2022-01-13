Жене победителя «Голос країни» Романа Сасанчина намекнули, что пора искать его по клубам

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Победитель 10 сезона «Голос країни» Роман Сасанчин в конце 2021 года стал отцом и с того момента показал очень много моментов совместной жизни с супругой, с малышом.

Еще во время беременности девушки они зарегистрировали брак. Впоследствии Роман благодарил участников родов, работников роддома в Тернополе на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 70 тысяч человек. А сейчас его любимая решила ответить на вопросы украинцев в Stories.

Роман Сасанчин с женой, фото с Instagram

Роман Сасанчин с женой, фото с Instagram

— Стать родителем в 19 — это очень рано, он еще не нагулялся, и рано или поздно это вылезет.

«Не вылезет. Уверена в этом! Как говорит Роман, когда малышке будет 20, ему будет 40 и он будет еще совсем молодым отцом. Тогда успеет оторваться еще на 100%. И в клуб сможет сходить с мелкой, и нагуляться. Если бы он еще не нагулялся, то за два года нашей совместной жизни это уже бы вылезло», — заявляет девушка.

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

— Мне кажется, что выставлять «дойки» при гв (грудное вскармливание) очень даже норм, ибо не все могут.

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«Можна показать, пока есть. Ибо позже не будет опять», — добавляет жена Сасанчина.

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

— Ты реально думаешь, что сделала его счастливым? Ты ему жизнь испортила этими памперсами.

«Я так не думаю. Я уверена, что сделала его счастливым этими памперсами», — отметила девушка.

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

Жена Романа Сасанчина, скриншот: Instagram Stories

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