Жене победителя «Голос країни» Романа Сасанчина намекнули, что пора искать его по клубам

Победитель 10 сезона «Голос країни» Роман Сасанчин в конце 2021 года стал отцом и с того момента показал очень много моментов совместной жизни с супругой, с малышом.

Еще во время беременности девушки они зарегистрировали брак. Впоследствии Роман благодарил участников родов, работников роддома в Тернополе на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 70 тысяч человек. А сейчас его любимая решила ответить на вопросы украинцев в Stories.