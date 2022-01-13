Надя Дорофеева показала необычный наряд для свидания

Богиня стиля Надя Дорофеева, которая всегда поражала безупречным вкусом, в этот раз с выбором наряда угодила не всем. Певица вместе со своим супругом Дантесом проводит отпуск в Мексике, которая стала самым популярным туристическим направлением среди звезд в начале 2022 года.

31-летняя селебрити рассказала, что Владимир пригласил ее на свидание. Девушка подобрала для романтического события весьма экстравагантный лук. Она надела полупрозрачное длинное платье с необычным рукавом, которое полностью скрыло спортивную фигуру, черную кепку и конверсы. Исполнительница хита «Почему» позировала на пляже с белоснежным песком на закате.

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Самые преданные поклонники не позволяют себе обидеть кумира и посвящают Наде теплые слова: «Какая женственная», «Додо на стиле», «Такая эстетика», «Люблю так, когда нет ничего лишнего», «Дикий ангел».

Но другим не особо пришлось по вкусу убранство Дорофеевой. «Немного не понимаю, зачем кроссовки на пляже?», «Приведение с моторчиком», «Образ Мальвины? Не очень», — пишут подписчики.

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Еще один «пляжный» образ также раскритиковали фанаты. Надя предстала перед публикой в черных расклешенных штанах, светлом топе, легкой белой рубашке и кроксах. «На старушку похожа тут», «Ужасное сочетание этих кроксов со штанами», «Понимаю, что не заморачиваешься, что надеть на отдыхе», — прокомментировали пользователи сети.

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