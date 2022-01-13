Сколько трудоспособных украинцев не платят налоги. Экс-министр сообщил шокирующую цифру

Сейчас в Украине проживает около 24 млн граждан трудоспособного возраста, однако Единый социальный взнос в государственный бюджет платит менее половины от них. Об этом в эфире ток-шоу «Аргумент» на канале Первый независимый сообщил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«У нас 24 млн человек трудоспособного возраста. А в Пенсионный фонд взносы платят 10,5 млн, 10 даже. 14 млн украинцев трудоспособного возраста не платят ЕСВ. Скажите, пожалуйста, это проблема правительства или это проблема демографии?», – подчеркнул экс-министр.

Андрей Рева добавил, что проблема с наполнением Пенсионного фонда – не в демографии, а исключительно в экономической плоскости – теневой экономике и заниженной относительно реальной официальной заработной платы.

«Из 10 млн платящих, 4 млн платят с минимальной зарплаты. Вдумайтесь! 1 320 грн в месяц. Из них 2 млн – это предприниматели. В IT-секторе мы говорим, $2-4 тыс., которые они получают на руки в эквиваленте, и 1 320 грн платят, при минимальной пенсии 1 854 грн. Они даже одного пенсионера не содержат!» – возмутился Андрей Рева.

Политик добавил, что когда действующая власть «рассказывает сказки» о накопительной пенсионной системе и т.п., ее настоящее желание – не решать проблему по существу.

Ранее сообщалось, что в связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственную пенсию.