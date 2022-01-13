НКРЕКП объяснила, почему облэнерго должны временно отключать свет

Продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием – НКРЕКП

Операторы системы распределения (бывшие облэнерго) имеют временно отключать свет своим клиентам для обслуживания электрических сетей или для подключения новых потребителей, сообщает Главком . Выполнять такие работы компании должны весь год, но при условии отключения потребителей не более, чем на 8 часов в зимний период.

Об этом сообщил государственный Регулятор НКРЭКУ на своем сайте.

«НКРЭКУ информирует, что в соответствии с Кодексом ОСР имеет право прекращать/ограничивать распределение электрической энергии на время проведения работ ремонта, строительства, модернизации электрических сетей, если выполнение таких работ предусмотрено инвестиционной программой ОСР, годовой программой ремонтов ОСР, и при присоединении новых пользователей к электрическим сетям системы распределения, осуществив соответствующие предупреждения в соответствии с требованиями этого Кодекса. При этом, продолжительность перерывов в электроснабжении не должно превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием», – говорится в сообщении Регулятора.

О плановые перерывы в электроснабжении оператор системы распределения должен обязательно сообщать на собственном вебсайте в сети интернет или через средства массовой информации не позднее чем за 5 дней до начала отключения.

НКРЭКУ отмечает, что сообщение о плановых отключениях должно содержать информацию о населенных пунктах и улицах, которые будут отключены, причины перерыва, даты и ориентировочную продолжительность проведения работ.

«При этом, важно по возможности оптимизировать срок выполнения ремонтных работ с целью уменьшения продолжительности перерывов, особенно в период минусовых температур, в том числе, за счет обеспечения пользователей резервным питанием, путем организации временных схем питания или применения передвижных генерирующих установок», – отмечает регулятор.

Напомним, ДТЭК Киевские сети и ДТЭК Киевские региональные электросети корректировали график проведения работ на сетях на период новогодних праздников.

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