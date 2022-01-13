НКРЕКП объяснила, почему облэнерго должны временно отключать свет

Продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием – НКРЕКП
Операторы системы распределения (бывшие облэнерго) имеют временно отключать свет своим клиентам для обслуживания электрических сетей или для подключения новых потребителей, сообщает
Об этом сообщил государственный Регулятор НКРЭКУ на своем сайте.
«НКРЭКУ информирует, что в соответствии с Кодексом ОСР имеет право прекращать/ограничивать распределение электрической энергии на время проведения работ ремонта, строительства, модернизации электрических сетей, если выполнение таких работ предусмотрено инвестиционной программой ОСР, годовой программой ремонтов ОСР, и при присоединении новых пользователей к электрическим сетям системы распределения, осуществив соответствующие предупреждения в соответствии с требованиями этого Кодекса. При этом, продолжительность перерывов в электроснабжении не должно превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием», – говорится в сообщении Регулятора.
О плановые перерывы в электроснабжении оператор системы распределения должен обязательно сообщать на собственном вебсайте в сети интернет или через средства массовой информации не позднее чем за 5 дней до начала отключения.
НКРЭКУ отмечает, что сообщение о плановых отключениях должно содержать информацию о населенных пунктах и улицах, которые будут отключены, причины перерыва, даты и ориентировочную продолжительность проведения работ.
«При этом, важно по возможности оптимизировать срок выполнения ремонтных работ с целью уменьшения продолжительности перерывов, особенно в период минусовых температур, в том числе, за счет обеспечения пользователей резервным питанием, путем организации временных схем питания или применения передвижных генерирующих установок», – отмечает регулятор.
Напомним, ДТЭК Киевские сети и ДТЭК Киевские региональные электросети корректировали график проведения работ на сетях на период новогодних праздников.
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