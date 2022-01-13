Доктор Комаровский рассказал, как защититься от раннего инсульта

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, как защититься от раннего инсульта. По его словам, инсульт может произойти у человека и в 40, и даже в 30 лет, и нет никаких «волшебных» анализов, которые помогли бы выявить недуг. И вообще, если стало известно, что у кого-то в раннем возрасте приключился инсульт, то речь идет о врожденной патологии.

По словам Комаровского, выявить неблагоприятную ситуацию можно только с помощью компьютерной томографии, которая показала бы аномалию сосудов головного мозга. Других способов выявить грядущий инсульт в раннем возрасте нет.

Важно обращать внимание не на анализы, а на факторы, которые способствуют инсульту. Это чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение, лишний вес, гиподинамия. Эти факторы приводят к развитию гипертонию и повышению уровня сахара в крови, что уже само по себе создаёт почву для инсульта. Еще один фактор – обезвоживание, особенно при жаркой погоде. Поэтому летом надо стараться восполнять потери жидкости.

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