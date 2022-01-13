Анна Тринчер показала детское фото

Популярная украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая отважилась увеличить грудь, не постеснялась себя показать в подростковом возрасте. 20-летняя девушка заострила внимание на том, что ранее она гораздо больше весила и имела смуглый тон кожи.

В Инстаграм-сторис артистка опубликовала фотографию, которая была сделана еще в школьные годы. На кадре совсем юная Тринчер предстала без контурной пластики губ, с широкими «брежневскими» бровями и натуральным цветом волос.

Читай также: «Переплюнул отца»: Горбунов похвастался достижениями маленького сына (фото)

«Куку. Смотрите, какая я была булка», — написала вокалистка.

Далее она показала себя во взрослом возрасте. В шикарном вечернем платье с глубоким декольте и разрезом на бедре, ярким макияжем, цветными локонами блогер станцевала под свой хит «По губам». «А выросла очень ничего!», — отметила звезда.

Читай также: «Животик виднеется»: Настя Каменских заинтриговала новыми фото с отпуска

Девушка никогда не скрывала, что усердно работает над своей внешностью: занимается спортом, посещает косметологов, следит за питанием. К тому же она ранее ходила к психологу, который помог ей улучшить ментальное здоровье.

Недавно Realist.online писал, что Анна Тринчер обратилась в полицию и случайно призналась в преступлении.