Врачи объяснили, кому противопоказано вакцинироваться (видео)

Если есть сомнения по поводу вакцины, просто поговорите со своим семейным врачом

Многие украинцы интересуются тем, что врачи считают противопоказаниями к вакцинации и почему людям со сопутствующими болезнями стоит прививаться от Covid-19?

По словам реаниматолога Максима Денисюка, не стоит прививаться при температуре тела выше 38°C.

Также, если вы принимаете препараты, влияющие на иммунную систему, или просто боитесь, что состояние здоровья может быть противопоказанием к вакцинации, посоветуйтесь со своим врачом.

В общем, правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против Covid-19 по-прежнему остаются эффективными и простыми мерами, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.