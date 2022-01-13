позитивные анекдоты на вечер (ФОТО)

Вот это зажигание, это газ, это тормоз. Вот этот рычаг — коробка передач. Смотри: вот так первая, так вторая…

— Мам, а как включать заднюю?

— Дорогой, спасибо за цветы, театр, ресторан. Вечер был чудесным, но у меня дико разболелась голова.

Раньше часто страдала от апатии и могла целыми днями ничего не делать, купила антидепрессанты и теперь моё бездействие и прокастинация меня совершенно не расстраивают.

Жертвоприношения — лучшая иллюстрация того, что в подарке главное — внимание. Вряд ли богу нужен мертвый козел, но все равно приятно.

— Мне не нравится, что ты постоянно сравниваешь меня со своей бывшей!

— Знаешь, кому ещё не нравилось?

Когда ВОЗ порекомендовала чихать в локоть, коронавирус напрягся: а как же ему передаваться от одного человека к другому? Но потом люди начали локтями здороваться — и решение было найдено.

(telegraf.com.ua)