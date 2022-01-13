Назван простой напиток для здоровья мозга

Дата публикации: 13 января 2022 г.

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О полезных свойствах чая известно давно. Напиток благоприятно влияет на человеческий организм, а некоторые его разновидности обладают способностью помогать в профилактике и лечении различных недугов. Согласно одному из исследований, одним из самых полезных считается чай из голубики, который получают с помощью замачивания сушеных листьев куста этого растения.

Ученые объяснили это тем, что листья так же, как и ягоды, богаты антиоксидантами и питательными веществами. Этот ягодный чай будет полезен для людей с низким иммунитетом, риском слабоумия, слабой сердечно-сосудистой системой, глазными и печеночными болезнями. Это связано с содержанием в голубике большого количества флавоноидов, полифенолов, фенольных кислот и других соединений.

Поддержание здоровья сердца

В голубике содержатся антоцианы, повышенное потребление которых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что голубика способна препятствовать накоплению холестерина в сосудах и появлению других повреждений при атеросклерозе.<

Положительное влияние на мозг

Ученые выяснили, что активные соединения в голубике могут снизить вероятность слабоумия (болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний). Регулярное включение в рацион продуктов с содержанием флавоноидов улучшает работу мозга и замедляет снижение умственных способностей в старшем возрасте.

Способность снижать риск развития рака

Антоцианы в голубике и ее листьях обладают противоопухолевым потенциалом. Они нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие организм. Вещества, содержащиеся в ягоде, могут снизить риск рака толстой кишки, легких, груди и шейки матки.

Улучшение пищеварения

Чай из голубики способен уменьшать воспаление в пищеварительной системе. Также на желудочно-кишечный тракт благотворно влияет большое содержание клетчатки в ягоде.

Голубика и чай из нее укрепляют иммунную систему из-за высокого содержания витамина С, а антоцианы в составе ягоды помогают контролировать уровень глюкозы в крови людям с диабетом 2-го типа. Кроме этого витамин К, содержащийся в голубике, укрепляет кости.

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