Поздравления с Новым годом 2022, открытки и картинки на Старый Новый год

С 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. И это еще один прекрасный шанс поздравить родных и близких и пожелать им всего наилучшего в новом году.
Читай также: Салат «Старый Новый год»: необычный рецепт к праздничному столу
Читай также: Пусть 2022 год будет лучшим! Красивые картинки и пожелания на Старый Новый год
Поздравления с Старым новым годом в стихах
Старый Новый лучший год
Пусть вам радость принесет.
Все, что нынче не сбылось,
Чтобы в будущем смоглось.
Радости, тепла, надежды,
Лучше жить, чем жили прежде.
И финансовой свободы.
Вас со Старым Новым годом!
***
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
***
Со старым Новым годом
Мы поздравляем вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!
Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там, где любят,
Заботятся и ждут!
***
Со старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроенье,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
***
Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит,
И печаль уйдет.
А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.
***
Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.
Поздравления с Старым Новым годом в прозе
Поздравляю вас, мои дорогие, со старым Новым годом! Дорогие друзья, искренне и с большим удовольствием поздравляю с праздником и желаю всем счастья, добра и мира! Пусть новый год принесет удачу, стабильность в материальной, моральной сфере, здоровье и радость. Пусть он наполнит вашу жизнь яркими красками и прекрасными мелодиями любви. А старый год унесет с собой в небытие все плохие воспоминания и события! Будьте счастливы и здоровы!
***
Поздравляю со Старым Новым годом и от души желаю на новую страницу жизни перенести лишь добрые и радостные воспоминания, а все ненужное и хмурое — оставить в старом, ведь это уже прошлое. Пусть весь год для тебя будет удачным, успешным, добрым и веселым. Желаю семейного уюта и достатка, крепкого здоровья и счастья, красивых историй и праздников души.
***
Старый Новый год — это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа Ваша будет полна праздника. Со Старым Новым годом!
***
Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме, навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. Со Старым Новым годом!
***
Поздравляем с замечательным теплым семейным праздником — со Старым Новым годом, пусть все в Вашей дружной семье будут здоровы, согреты теплом и уютом Вашего гостеприимного дома, будьте всегда здоровы и удачливы.
***
Сегодня снова праздник! И хоть основные салюты уже отгремели, подарки подарены и получены, есть у нас повод поздравить друг друга еще раз с наступлением старого Нового года. Загадывайте свои заветные желания, если не успели помечтать — помечтайте! Пусть в уже наступившем году свершится все, чего вы ждете!
Напомним, ранее Realist.online рассказал, что можно и что нельзя делать в канун Старого Нового года. В частности, нельзя в этот вечер одалживать деньги.