Поздравления с Новым годом 2022, открытки и картинки на Старый Новый год

С 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. И это еще один прекрасный шанс поздравить родных и близких и пожелать им всего наилучшего в новом году.

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Поздравления с Старым новым годом в стихах

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Все, что нынче не сбылось,

Чтобы в будущем смоглось.

Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

И финансовой свободы.

Вас со Старым Новым годом!

***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

***

Со старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!

Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

***

Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит,

И печаль уйдет.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

***

Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.

Я желаю не болеть,

Весь год жизнью наслаждаться,

Ни о чем не сожалеть

И почаще улыбаться.

Поздравления с Старым Новым годом в прозе

Поздравляю вас, мои дорогие, со старым Новым годом! Дорогие друзья, искренне и с большим удовольствием поздравляю с праздником и желаю всем счастья, добра и мира! Пусть новый год принесет удачу, стабильность в материальной, моральной сфере, здоровье и радость. Пусть он наполнит вашу жизнь яркими красками и прекрасными мелодиями любви. А старый год унесет с собой в небытие все плохие воспоминания и события! Будьте счастливы и здоровы!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и от души желаю на новую страницу жизни перенести лишь добрые и радостные воспоминания, а все ненужное и хмурое — оставить в старом, ведь это уже прошлое. Пусть весь год для тебя будет удачным, успешным, добрым и веселым. Желаю семейного уюта и достатка, крепкого здоровья и счастья, красивых историй и праздников души.

***

Старый Новый год — это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа Ваша будет полна праздника. Со Старым Новым годом!

***

Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме, навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. Со Старым Новым годом!

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Поздравляем с замечательным теплым семейным праздником — со Старым Новым годом, пусть все в Вашей дружной семье будут здоровы, согреты теплом и уютом Вашего гостеприимного дома, будьте всегда здоровы и удачливы.

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Сегодня снова праздник! И хоть основные салюты уже отгремели, подарки подарены и получены, есть у нас повод поздравить друг друга еще раз с наступлением старого Нового года. Загадывайте свои заветные желания, если не успели помечтать — помечтайте! Пусть в уже наступившем году свершится все, чего вы ждете!

Напомним, ранее Realist.online рассказал, что можно и что нельзя делать в канун Старого Нового года. В частности, нельзя в этот вечер одалживать деньги.