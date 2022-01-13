Украинец купил номер Lifecell и начал получать тревожные сообщения

Украинец приобрел себе новый мобильный номер оператора lifecell, однако не ожидал того, что на него посыпятся угрозы и назойливые звонки. Свой отзыв о компании он оставил на страничке otzyvua.

«Купил себе пакет, с более красивым номером, чем старый, безмеж 90 грн, он, видимо какого-то должника, хотя новый запечатанный был, сразу после активации посыпались звонки с угрозами о долгах, о судах и т.д.», — жалуется клиент.

Он добавил, что заблокировать нежелательных абонентов не получается никак, потому что они звонят со скрытых номеров.

Кроме того, оказалось, что перейти на другой тариф – тоже достаточно дорогое удовольствие.