Украинец купил номер Lifecell и начал получать тревожные сообщения

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Украинец приобрел себе новый мобильный номер оператора lifecell, однако не ожидал того, что на него посыпятся угрозы и назойливые звонки. Свой отзыв о компании он оставил на страничке otzyvua.

«Купил себе пакет, с более красивым номером, чем старый, безмеж 90 грн, он, видимо какого-то должника, хотя новый запечатанный был, сразу после активации посыпались звонки с угрозами о долгах, о судах и т.д.», — жалуется клиент.

Он добавил, что заблокировать нежелательных абонентов не получается никак, потому что они звонят со скрытых номеров.

Кроме того, оказалось, что перейти на другой тариф – тоже достаточно дорогое удовольствие.

Скрин, otzyvua

Скрин, otzyvua

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«Ну нет, думаю, такое не надо, симку достал, жаль 90 грн на ветер. Но думаю, сам тариф норм, тем более он мне нужен как вспомогательный. Переведу, думаю старый номер, где абонплата бешеная, но ни тут то было, перевод 50 грн!!! С каких делов??? Я же все равно буду ваш клиент??? Да идите-ка вы лесом, теряете клиентов, тем более ни связь не ловит, ни интернет. Привет из Запорожья, бай», — попрощался с компанией обиженный украинец.

Мобильные телефоны-фото Ассоциация ритейлеров Украины

Мобильные телефоны-фото Ассоциация ритейлеров Украины

«»Новый и запечатаный» это не значит, что никем ранее не пользованный. Номера перевыпускаются…», — пишут в ответ в комментариях.

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Ранее сообщалось, что Lifecell почти на месяц оставил украинку без связи с родными

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