Нападения на женщин в Киеве

В Киеве в первый месяц 2022 года произошла серия загадочных нападений на женщин. Жертв обворовывают и наносят увечий, пишет «Obozrevatel».

Обрезали волосы

Наверное самым резонансным стало нападение в Дарницком районе Киева на 27-летнюю хореографа. Девушка возвращалась домой после работы, когда на нее возле парка Партизанской славы совершили нападение. По ее показаниям, мужчинам на вид около 40 лет. Обидчики брызнули ей чем-то в лицо и потащили к автомобилю. Она потеряла сознание.

«Она пришла в себя в машине, но преступники сразу стали кричать на нее, угрожать и снова использовали какой-то препарат – в итоге их жертва снова «провалилась»», — рассказал изданию источник.

Девушка пришла в себя через несколько часов, около 23:30 возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. При этом неизвестно, что преступники делали с ней, пока она была без сознания. У нее украли мобильный телефон, так что девушка оказалась в неизвестной местности без связи. Мужу она в итоге позвонила из ближайшей АЗС.

Также у нее похитили сумку с банковскими карточками и документами.

На всем теле у девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны.

Прибор «Драгер» не обнаружил у пострадавшей признаки алкогольного опьянения.

Полиция предварительно квалифицировала нападение, как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Душил собачьим поводком

На улице Кирилловской в Подольском районе Киева грабитель напал на женщину, которая открывала двери киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.

Мужчина повалил женщину на землю, а затем стал душить ее собачьим поводком. Когда женщина перестала сопротивляться, мужчина схватил ее сумку, забрал два мобильных телефона и убежал.

Полиция нашла подозреваемого по горячим следам. 42-летний местный житель был ранее судим за имущественные преступления. Ему за разбой с насилием грозит семь лет заключения.

Нападение в квартире

Злоумышленники пробрались в квартиру жертвы на улице Сергея Данченко в Подольском районе.

Трое мужчин ворвались в квартиру соседки. Они взломали входную дверь и напали на женщину: сорвали с ее шеи золотую цепочку, похитили из квартиры другие украшения и скрылись.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались жители Киева, Киевской и Донецкой областей. Задержанным от 33 до 38 лет.

Напомним, в Киеве четыре грабителя напали на ведущего и журналиста Андрея Куликова.