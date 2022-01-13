Жертвы «Града»: возле Волновахи помянули погибших от теракта (фото)

В седьмую годовщину трагического события, когда на блок посту близ Волновахи были убиты 12 пассажиров маршрутного автобуса «Златоустовка-Донецк», военные и родные возложили цветы к памятнику погибшим.

Как сообщает пресс-центр ООС, на мероприятии были также выжившие потерпевшие и очевидцы террористического акта. В траурном митинге приняли участие заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, командиры воинских частей, выполняющих боевые задания в районе проведения операции Объединенных сил, а также духовенство и общественность.

Напомним, 13 января 2015 года пассажирский рейсовый автобус «Златоустовка-Донецк», двигаясь по автодороге, остановился на пункте пропуска недалеко от города Волноваха, чтобы пройти паспортный контроль. В это время российскими оккупационными войсками из реактивной системы залпового огня «Град» был произведен обстрел блокпоста №5 Вооруженных Сил Украины. Один из снарядов разорвался у автобуса с пассажирами.

12 человек были убиты, 18 – ранены.

Жертв террористического акта упомянули поименно.

Российская вооруженная агрессия унесла жизни Марии Гринник, Дмитрия Дудкова, Анатолия Карпова, Наталии Козенко, Романа Коломойца, Инны Корниловой, Анастасии Лагуткиной, Александра и Татьяны Моргасюк, Владислава Полякова, Ларисы Старчак и Ольги Шудыкиной.

Светлая память погибшим.

фото: facebook.com/pressjfo.news

Как известно, в Москве не исключают, что Россия может напасть на Украину. Москва признала такую возможность при двух обстоятельствах.

Также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия подготовила план дестабилизации Украины.

Как известно, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.