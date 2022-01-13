«Угроза реальна»: Россия может начать новое вторжение с моря – вице-адмирал ВМС

На сегодня угроза вторжения России в Украину из моря вполне реальна, но военно-морские силы готовы отразить любые такие попытки. Об этом рассказал первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов в интервью Sky News.

Отмечается, что российский военно-морской флот и береговая охрана предпринимают все более враждебные действия в Азовском море, перекрывая участки для украинского морского судоходства якобы для учений. Он также отметил, что Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.

«Русские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна», – сказал Тарасов.

Кроме того, он уточнил, что именно по этой причине все силы брошены на восстановление военно-морского флота Украины, уничтоженного после захвата Крыма в 2014 году.

«С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии… Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые у нас есть на побережье, способны противостоять любому десанту противника», – добавил Тарасов.

К слову, заместитель Ермака рассказал о переговорах с Турцией по безопасности в Черном море.