Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты

Акафисты как особый вид хвалебных молитв Господу, Богородице и святым помогают в духовной жизни, но не стоит превращать их чтение на «вычитки» текстов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии портала «Православная жизнь».

«Акафисты-явление для церковной жизни несколько необычное. Как известно, первый (и в течение длительного времени единственный) акафист был составлен как хвалебная песнь Богородицы за спасение Константинополя от варварского нашествия. Это известный нам акафист «Взбранной Воеводе». Собственно термин «акафист» изначально и применялся исключительно к этому молитвословию», — пояснил священник.

Протоиерей Владимир отметил, что со временем в церковной среде стали появляться и другие акафисты, написанные в подражание акафиста «Взбранній» с использованием того же принципа, по такой же структурой, нередко с заимствованием отдельных слов и даже фраз.

Священник рассказал, что за последние годы появилось много акафистов, которые не прошли церковную цензуру, с утверждениями, противоречащими Писанию и учению Церкви.