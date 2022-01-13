Доктор Комаровский рассказал, как снизить давление без таблеток

Доктор Комаровский рассказал украинцам, как бороться с распространенной проблемой в пожилом возрасте — повышенным давлением, передает РБК-Украина.

Медик напомнил, что головная боль не является симптомом повышенного давления. Все наоборот — это из-за головной боли может повыситься давление.

«Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает «скорую», она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта», — сказал Комаровский.

Комаровский советует прежде всего принять горизонтальное положение, а потом позвонить своему семейному врачу.

Признаки повышенного давления

Повышенная тревожность.

Учащенное сердцебиение.

Покраснение лица.

Одышка и головокружение.

Головная боль и чувство давления в висках.

Боль в груди в области сердца.

Снижается острота зрения.

Как определить давление без тонометра

Нащупайте пульс на сонной артерии или запястье. Если пульс учащенный и хорошо ощущается даже при легком надавливании – артериальное давление, скорее всего, повышено. Можете также воспользоваться помощью своего фитнесс-браслета или умных часов, в них часто есть функция измерения пульса.