Наталья Мосейчук со свастикой оказалась в школьном учебнике

В школьном учебнике известную ведущую Наталью Мосейчук «украсили» свастикой. Фото кардинально с другой стороны иллюстрирует тему урока.

Фото поделились в Telegram-канале APnews.

В школьном учебнике по предмету «Гражданское образование» для 10 класса тему урока о пропаганде проиллюстрировали странным коллажем. На фоне черно-красного флага и свастики изображена ведущая программы «ТСН» на канале «1+1» Наталья Мосейчук. Рядом с ней расположены эмблемы других украинских телеканалов. Картинка подписана «Бандеровидение», а на ней есть надпись: «Есть такая профессия – каждый вечер врать».

Читай также: «И сотворил Бог землю»: родители возмущены новыми учебниками по истории

Отдельно картинка вызвала возмущение в сети, ведь учебники одобряются Министерством образования и науки. Значит там этот коллаж прошел цензуру, и никто из чиновников не счел его недопустимым.

Читай также: В Украине закупят сексистскую книгу о том, что нельзя делать девочкам

Эта картинка является иллюстрацией к теме о пропаганде и информационной войне РФ против Украины. Авторы учебника предлагают школьникам взглянуть на картинку, которая «активно распространяется в российских СМИ» и дать оценку – является ли она пропагандой, с какой целью была создана и на какую аудиторию рассчитана.

Также Realist.online рассказывал о том, что в учебнике для детей из ДНР «разбомбили» Москву.