ВОЗ сообщил о важных изменениях, произошедших с коронавирусом

Коронавирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным. Об этом заявила глава технической группы подразделения ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхови.

Следует отметить, что эндемическое заболевание – это болезнь, привычная для определенного региона. Подобное изменение «статуса» для Covid-19 «даже не оспаривается», отметила эксперт.

Также в ВОЗ подсчитали, что за последние сутки коронавирусом заразилось почти 3,4 млн человек, что является рекордным суточным показателем за все время пандемии. Всего с начала пандемии число выявленных случаев Covid-19 составляло 312 173 462 человека.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения считает новый штамм Covid-19 особенно опасным для невакцинированных граждан.

«Хотя «Омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, как сравнить с «Дельтой», он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не имеет прививки», – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис.

Также, ВОЗ назвал новые симптомы штамма «Омикрон».

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.