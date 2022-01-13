Медики назвали симптомы, свидетельствующие о раке легких

В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях и обнаруживается, как правило, случайно во время медосмотров.

Однако все же существуют некоторые предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.

Одними из первых поводов посетить врача являются приступы кашля и затрудненное дыхание, напоминающие простуду. Среди других симптомов – постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Среди нетипичных симптомов называются боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

В публикации подчеркивают, что вышеперечисленные признаки не всегда говорят о развитии онкологических процессов в организме. Людям стоит пройти медицинское обследование и установить их реальную причину.

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