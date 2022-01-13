Погода в Украине — объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 14 января, в Украине будет очень ветрено. Причиной станет циклон, который будет перемещаться по территории страны на протяжении следующих суток. Об этом сообщает Укргидрометцетр на странице в Facebook.

Украину накроет циклон: в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды — фото из открытых источников

Синоптики отметили, что порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с, что соответствует второму уровню опасности (оранжевому).

Однако температура воздуха в пятницу будет стремительно повышаться, и практически во всех регионах Украины ожидается оттепель.

Столбики термометров на Западе (кроме Закарпатья), в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью покажут -3 …+2 градуса, на оставшейся территории — 9…4 градуса со знаком «минус». На Востоке страны ночью 14 января будет холоднее, ожидается температура 15-10 градусов мороза.

Днем на территории Украины — 0…5 градусов тепла.

В Укргидрометцетре также подчеркнули, что в связи с потеплением, в стране ожидаются осадки как в виде снега, так и в виде дождя. Синоптики призвали водителей быть внимательнее на дорогах, поскольку на протяжении следующих суток сохранится гололедица.

Напомним, что ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали погоду в стране в январе, отметив, что температура будет близка к климатической норме.

Ранее портал «Комментарии» писал, что синоптик Леонид Прокопенко рассказал о климатических изменениях в Украине за последние 30 лет и рассказал, как они отражаются на погоде. В частности, специалист отметил, что температура воздуха в январе выше, чем в такой же период в прошлые годы.

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