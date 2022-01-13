Секретарь СНБО объяснил, какие у него отношения с Андреем Ермаком

В работе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов практически не пересекается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом глава СНБО заявил в интервью «Украинской правде».

«У него очень много нагрузок, он занимается всеми вопросами, а я занимаюсь своими. Я работаю секретарем Совета по нацбезопасности и обороне. Мы с ним почти не пересекаемся. Если возникают какие-то вопросы, мы их спокойно решаем. Я подавляющее большинство времени общаюсь с президентом Украины», – подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО решительно опроверг информацию о том, что ни одна встреча кого-либо с президентом Зеленским не проходит без присутствия Андрея Ермака, подчеркнув, что на самом деле именно Зеленский определяет, кто будет присутствовать на той или иной встрече.

Однако Данилов отказался комментировать информацию относительно того, на очень чувствительных совещаниях в кабинете президента, когда обсуждают, например, различные спецоперации, могут присутствовать люди, не имеющие доступа к государственной тайне. Алексей Данилов подчеркнул, что не может комментировать ничего, что касается работы разведок, секретных операций и т.д., поскольку это может нанести ущерб государству.

«Я не могу об этих вещах рассказывать. И никому не советую. Это очень опасная вещь для нашего государства», – подчеркнул Данилов.

Также Данилов назвал белорусских мигрантов «биологическим оружием».